Re Carlo III "sgrida" Camilla davanti a tutti: il momento imbarazzante per la moglie del Re

Lunedì 12 Dicembre 2022, 09:43

Re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno visitato Wrexham, in Galles, e un momento ritenuto imbarazzante è stato colto dalle telecamere. I Reali hanno incontrato i giocatori e lo staff del Wrexham AFC e gli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney infine hanno percorso la strada che li ha condotti alla Chiesa di St Giles, nel centro della città. Proprio qui i due hanno avuto modo di stringere mani e salutare i cittadini, accorsi per vederli. Durante un momento della camminata, Camilla è rimasta indietro, intenta a scambiare due parole con i presenti. Nei video pubblicati sui social, specialmente su Twitter, si sente Carlo, spazientito, esclamare alle guardie al loro seguito: "Possiamo provare a riaverla vicino? Per favore dobbiamo andare, stavo cercando di aspettarla ma lei va avanti".

