Re Carlo III, l'incoronazione lo stesso giorno del compleanno del nipote Archie. Cosa significa per Harry e Meghan?

L’incoronazione di re Carlo III e il compleanno di suo nipote Archie potrebbero cadere lo stesso giorno, ma non si tratta di un affronto ai genitori, Meghan Markle e il principe Harry. L’esperta reale di ET, Katie Nicholl, spiega infatti cosa significa la coincidenza per i Sussex e se questi ultimi parteciperanno all’incoronazione.

«Beh, avere l’incoronazione per il compleanno di Archie non è assolutamente un affronto. Penso che sia davvero una felice coincidenza», ha detto Nicholl circa l’avvenimento che cade proprio nel giorno del quarto compleanno di Archie.

«Ovviamente, un’enorme pianificazione viene attuata per un momento importante della storia come quello di un’incoronazione, e il calendario reale è pieno di anniversari e compleanni, quindi penso che questa sia assolutamente una di quelle occasioni in cui si tratta di una coincidenza e, si spera, una felice coincidenza».

Se Harry e Meghan parteciperanno è invece un’altra storia, con Nicholl che dice che non sarebbe ancora chiaro se i due hanno ricevuto un invito: «Non abbiamo dettagli ufficiali sulla lista degli invitati, ma ho sentito che è probabile che Meghan e Harry saranno invitati insieme ad altri membri anziani e familiari allargati» ha condiviso in un twitter la Nicholl: «Resta da vedere se parteciperanno o meno» ha continuato, aggiungendo, «ma ovviamente spetterà ai Sussex prendere la decisione definitiva se parteciperanno all’incoronazione di re Carlo il giorno 6 maggio».

L’incoronazione avrà un aspetto molto diverso dalla sontuosa cerimonia per la defunta regina Elisabetta II, con il palazzo che ridimensionerà il tutto nei tempi e nei modi. «Sembrerà diverso dal funerale della regina e sembrerà molto diverso anche dall’allora incoronazione della regina stessa. Sarà trasmesso in televisione, ma è probabile che il servizio durerà un’ora anziché le tre ore dell’incoronazione della regina e il numero di persone invitate è di circa 2 mila (c’erano 8.000 vip e dignitari invitati all’incoronazione della regina). «Ci aspettiamo di vedere il re e la regina consorte portati a Buckingham Palace anche sulla diligenza d’oro» ha aggiunto infine Nicholl. «Sarà uno spettacolo che la maggior parte di noi non ha mai visto prima».