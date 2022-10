Re Carlo III e l'incidente dell'orologio: cosa è successo nella sua apparizione in tv

Giovedì 27 Ottobre 2022, 10:54

Il neonominato Re Carlo III è apparso come ospite nella trasmissione inglese The Repair Shop, che va in onda sul canale BBC One. Si tratta di una trasmissione incentrata sull'artigianato storico. Il figlio della Regina Elisabetta II, da poco proclamato Re, è apparso nel laboratorio dove ha luogo la trasmissione per chiedere aiuto con il restauro di due pezzi storici, uno dei quali era un vecchio orologio. Lo staff di professionisti della trasmissione è riuscita nell'intento e ha mostrato a Re Carlo III il risultato ottenuto.

L'orologio è stato restituito al proprietario perfettamente funzionante, lasciando sconcertato il Re: dall'oggetto antico, infatti, si è sentita provenire una vecchia melodia, di origine scozzese. A colpire gli spettatori è stato il tipico senso dell'umorismo di Sua Maestà, i temi di attualità affrontati.

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

