Mercoledì 14 Settembre 2022, 13:37

Inutile girarci intorno, re Carlo III (fino a pochi giorni fa noto semplicemente come Carlo d’Inghilterra) è sempre stato visto come una macchietta. L’eterno erede al trono questa volta è riuscito davvero a diventare re, e forse non tutti sanno che è sempre stato un grande amico dell’ambiente. Un re green, insomma. Foto: Kikapress Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : >> Programmi elettorali, c’è spazio per la tutela degli animali?