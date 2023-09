Re Carlo III e la "gonna" in tartan: perché è così speciale

Domenica 3 Settembre 2023, 13:53

Il Re ha indossato un tipo speciale di gonna scozzese, il kilt, disegnata in tartan durante la sua visita al Braemar Royal Highland Gathering di sabato. Il tartan "Re Carlo III", chiamato così in onore del sovrano, è verde, blu e rosso ed è stato progettato dalla Scottish Tartans Authority all'inizio quest'anno per commemorare l'incoronazione. È stato commissionato per sottolineare l'impegno del Re nelle tradizioni dell'abbigliamento delle Highlands. Carlo era accompagnato dalla Regina e da sua sorella Anna, la Principessa Reale, e da suo marito Vice Ammiraglio Sir Tim Laurence. John McLeish, presidente della Scottish Tartans Authority, ha dichiarato di essere "onorato" che il Re abbia accettato di avere un tartan creato col suo nome: «La nostra iconica stoffa nazionale ha uno stile distintivo e suscita profonde sensazioni di appartenenza, rendendola il tessuto più conosciuto e amato al mondo» Re Carlo e Camilla, l'emozionante tributo alla Regina Elisabetta: per la prima volta