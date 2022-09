Venerdì 9 Settembre 2022, 11:35 - Ultimo aggiornamento: 11:54

God save the King. Dopo 70 anni il passaggio della corona più antica del mondo è già storia. Carlo, 73 anni, ex principe di Galles e figlio maggiore della Regina Elisabetta dopo una vita di attesa è pronto a salire sul trono e, dicono alcuni commentatori, a imprimere un cambiamento epocale alla monarchia inglese. Nel suo programma ci sarebbero molte riforme: dallo snellimento delle funzioni ufficiali del monarca, alla riduzione dei titoli reali della famiglia fino alla trasformazione di alcune proprietà private del re in musei aperti al pubblico. Insomma Carlo sul trono potrebbe essere "un terremoto in vista" per la famiglia reale. Ecco le tappe che lo porteranno sul trono e cosa si sa sul suo programma.

Regina Elisabetta, via all'operazione Unicorn: dalla Scozia a Londra, le tappe dei dieci giorni di lutto

Operazione Spring Tide e l'incognita sull'incoronazione

Dopo la morte della regina è stata avviata l'operazione Spring Tide, il piano top secret del governo inglese che porterà Carlo sul trono. Secondo alcuni documenti classificati pubblicati l'anno scorso in una fuga di notizie, il Principe di Galles dovrebbe tenere un discorso dopo la morte della Regina ed essere proclamato re la mattina successiva dal Consiglio di adesione, composto da alti ministri, funzionari pubblici e leader del Commonwealth a St. James' Palace. Tre giorni dopo la morte della Regina, re Carlo riceverà la mozione di cordoglio a Westminster Hall. Successivamente inizierà un tour del Regno Unito, visitando Scozia, Irlanda del Nord e Galles. Rientrerà a Londra entro il decimo giorno dalla morte della Regina in cui è previsto il funerale.

Successivamente si terrà la sua incoronazione: la data per l'evento non è ancora stata rivelata. Forse, si pensa, la cerimonia avverrà dopo qualche mese, come successo nel caso della Regina Elisabetta dopo la morte del padre.

Carlo, i piani: «Ridimensionerà la monarchia»

Secondo alcuni commentatori Carlo potrebbe imprimere un cambiamento storico alla monarchia inglese. Nel suo programma ci sarebbe infatti la volontà di ridimensionare la famiglia reale: solo gli eredi al trono e i loro parenti più stretti avranno titoli completi e sostegno finanziario dalllo stato (regolato con il Sovereign Grant). Questo perchè, in tempi moderni i cittadini potrebbero essere scontenti di dover mantenere un gran numero di reali attraverso i loro contributi. Una scelta "a favore del popolo" ma che le causerà problemi con la famiglia: con il fratello minore Andrea sono già ai ferri corti per il futuro delle principesse Beatrice e Eugenia.

Bukingham Palace, Balmoral e le altre proprietà: che fine faranno?

Tra i programmi di Carlo c'è anche quello di trasformare in musei alcune dimore storiche della monarchia. Balmoral, il castello scozzese dove è morta la regina dovrebbe diventare un museo dedicato proprio a Elisabetta II.

Inoltre il re potrebbe decidere di non vivere a Buckingham Palace (attualmente in ristrutturazione per il costo di 300 milioni di sterline), probabilmente - dicono le fonti - potrebbe conservare un piccolo appartamento per lui all'interno del palazzo (simile alla residenza del primo ministro a Downing Street) ma non occupare più le 52 camere da letto reali e le 118 per il personale che sono invece attualmente in uso. Il palazzo poi, potrebbe venire aperto al pubblico tutto l'anno e non più solo stagionalmente.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Tra le altre misure che Carlo potrebbe prendere anche il "trasferimento" di William e Kate a Windsor. Dovrebbero "salvarsi" dalle richieste di trasferimento il fratello Andrea (duca di York) che continuerà a vivere nel Park Lodge a Windsor Great Park e gli altri due fratelli, il principe Edoardo e la principessa Anna che risiedono a Bagshot Park a Windsor e Gatcombe Park nel Gloucestershire. I loro figli (come le principesse Beatrice ed Eugenie) dovranno accontentarsi di "ciò che resta".

Il futuro di Archie e i contrasti con Harry e Meghan

Tensioni all'orizzonte con Harry e Meghan. Carlo ha infatti già annunciato che cambierà i documenti legali affinchè il figlio dei duchi di Sussex, Archie, non ottenga il titolo di Principe che gli sarebbe spettato in quanto nipote del re.

I figli di William e Kate hanno invece ricevuto i titoli di principe e principessa non di diritto ma per "dono" della regina (che ha emesso degli appositi atti, le "letters of patent" nel 2013). È probabile che Carlo non emetta questi brevetti per gli altri nipoti.

Carlo un re "green"

In più occasioni Carlo ha mostrato una forte sensibilità green, dicendosi preoccupato per il cambiamento climatico in un appassionato discorso alla COP26 sul clima a Glasgow. Un impegno per l'ambiente che arriva anche nella sua vita personale: non mangia latticini il lunedì e per due giorni a settimana rinuncia a carne e pesce.