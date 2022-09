Re Carlo III "avrebbe bisogno di una camomilla": la reazione eccessiva durante la firma

Martedì 13 Settembre 2022, 13:16

Con il passaggio di poteri in Inghilterra dopo la morte di Elisabetta II, Carlo avrebbe dovuto apporre delle firme per poter salire al trono e diventare ufficialmente il nuovo Re. Peccato che qualcosa non sia andata come previsto, facendo sbellicare dalle risate coloro che hanno assistito alla scena. Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: “Funday” from Bensound.com

