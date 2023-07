Re Carlo, momenti di tensione con Camilla: mai visto così durante un evento pubblico. Cosa ha fatto

Giovedì 6 Luglio 2023, 08:35 - Ultimo aggiornamento: 09:06

Durante la cerimonia tradizionale di incoronazione sul trono di Scozia, che si è svolta nella cattedrale di St. Giles ad Edimburgo, si sono verificati momenti di tensione evidenti. Durante l'evento, Re Carlo III del Regno Unito ha mostrato un comportamento apparentemente irritato nei confronti di sua moglie, Camilla. Le sue azioni e i suoi movimenti hanno lasciato trasparire un significato inequivocabile. Questa situazione ha sollevato molte domande riguardo al comportamento del sovrano nei confronti della regina consorte. Cosa avrà mai fatto di tanto terribile il buon Carlo da scatenare il gossip da parte dei commentatori di ogni risma? E Camilla, come avrà preso l’atteggiamento del marito? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

