Carlo e Camilla, il figlio segreto e quel dettaglio svelato sui «muri sporchi di Buckingham Palace»

Simon Charles Dorante-Day, l'uomo australiano che da decenni sostiene di essere il figlio segreto di Carlo e Camilla, è tornato all'attacco della famiglia reale inglese, postando su Facebook un commento spinoso. Questa volta ad essere tirati in ballo sono i "muri sporchi" di Buckingham Palace, visti durante il matrimonio del Principe William e di Kate Middleton. Secondo il 56enne, sarebbe stato usato lo stratagemma della tenda bordeaux con corda intrecciata per coprire i muri sporchi del palazzo.

Come ha fatto notare qualcuno nei commenti, però, si tratta di mura antiche, non sempre facili da gestire o pulire. Quello di Simon appare come l'ennesimo appiglio per collegare se stesso alla famiglia reale inglese, dopo le sue ripetute richieste - ignorate - di fare il test del DNA per provare che Carlo III è suo padre.

