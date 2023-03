Camilla a Berlino con i diamanti di Elisabetta e la spilla con il suo ritratto: primo viaggio da regina

Nella prima visita ufficiale all’estero da quando è diventata regina consorte, Camilla splende grazie ai gioielli cari alla regina Elisabetta II. Re Carlo l’ha voluta con sé nel viaggio in Germania, unica occasione per volare Oltremanica prima dell’incoronazione del 6 maggio. Ricevuta col marito a Schloss Bellevue dal presidente della Repubblica federale Frank-Walter Steinmeier e dalla moglie Elke, la regina consorte ha sfoggiato la tiara di diamanti firmata Boucheron, che tante volte è stata poggiata sul capo di Elisabetta II. L’omaggio non si è fermato qui: al collo, Camilla portava un collier di diamanti sfrangiati molto amati proprio dalla suocera.

Il ritratto di Elisabetta

E non è finita. Al petto della moglie di re Carlo, un fiocco giallo con il ritratto in miniatura della defunta sovrana, chiaro richiamo al recente passato. In vita, la stella dell’Ordine della Giarrettiera, in cui Camilla è entrata per volere di Elisabetta poco prima che morisse. Un passaggio di consegne per spingere in avanti l’immagine di una donna che ha faticato, per ovvie ragioni, a farsi spazio nel cuore degli inglesi. Dal canto suo, Camilla ha dato il tocco decisivo con l’abito nero ricamato in argento del designer Bruce Oldfield.

Il banchetto

Al banchetto, al quale ha partecipato anche l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, re Carlo si è presentato con la fascia rossa dell’Ordine al Merito della Repubblica federale di Germania donatagli dal presidente tedesco. Per il sovrano i viaggi a Berlino non sono certo una novità.

I Windsor affondano le proprie radici in Germania e Carlo non ha mai rinnegato le origini della sua famiglia, anche se questo ha fatto storcere il naso più volte ai sudditi britannici. Felice del caloroso benvenuto, il re ha scherzato così: «Sarò stato qui almeno 40 volte in questi anni, e ciò non depone a favore della mia età… ma sono stato toccato dal calore con il quale mi avete accolto».