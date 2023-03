Re Carlo e Camilla a Berlino, il primo viaggio all'estero e la cena con i cugini tedeschi: perché questa visita ha un alto valore simbolico

E' il primo viaggio all'estero da quando è diventato re: Carlo e Camilla sono arrivati all'aeroporto di Berlino-Brandeburgo, dove sono stati accolti lungo un tappeto rosso e con 21 spari per il saluto. Il sovrano è atterrato nel primo pomeriggio a Berlino, in Germania, dopo l'annullamento della visita prevista in Francia, tappa saltata a causa degli scioperi e delle proteste contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron.

Frank-Walter Steinmeier, presidente della Germania, e la consorte, Elke Buedenbender, hanno ricevuto la coppia reale alla Porta di Brandeburgo, dove è previsto un primo evento e un incontro con i berlinesi.

Il viaggio simbolico

Secondo quanto ha riferito l'ambasciatrice britannica Jill Gallard al canale radio Deutschlandfunk, la visita in Germania è stata consigliata al re dal governo britannico. «Non è un caso che Carlo faccia il suo primo viaggio all'estero in Europa -, ha detto -. Si vuole dare un segnale di coesione: la Gran Bretagna ha lasciato l'Ue, ma non l'Europa", ha sottolineato la diplomatica. «Alla luce dell'attacco russo all'Ucraina, "i tedeschi, i britannici, gli europei, lavorano insieme a sostegno di Kiev. Anche il focus sull'energia fa parte degli obiettivi comuni", ha spiegato l'ambasciatrice Gallard. A Berlino le misure di polizia sono state rafforzate dato l'altissimo grado di popolarità di Carlo e Camilla.

La cena con i cugini tedeschi

Steinmeier ospiterà Carlo e Camilla al castello di Bellevue, il palazzo presidenziale tedesco, dove si terrà una conferenza dedicata al tema "svolta energetica e alla sostenibilità". In serata è previsto un banchetto di Stato nella residenza presidenziale. Alla cena di gala per 120 ospiti, al Bellevue Palace, il presidente della Germania con la moglie Elke Büdenbender, faranno accomodare Carlo accanto ad alcuni dei parenti tedeschi del padre, il principe Filippo. Attesi il principe Bernhard, principe ereditario di Baden, nipote di Theodora una delle sorelle dello scomparso Filippo. E il principe Philipp di Hohenlohe-Langenburg, nipote di un’altra sorella di Filippo, la principessa Margarita. L’ultima volta che il Re li ha incontrati era stato al funerale di stato della regina Elisabetta a settembre 2022. La prima visita estera da nuovo monarca del Re, dunque, è anche questo. Un affare di famiglia.

Carlo ha natali germanici anche per parte della madre Elisabetta: il principe Alberto di Saxe Coburg Gotha. In viaggio in Germania nel 2019, l’allora principe Carlo aveva ricordato infatti con parole affettuose l’avo Alberto (marito della regina Vittoria). «Un uomo straordinario che nella sua vita troppo breve ebbe una tale influenza nell’arte, nella scienza e anche nel commercio e industria britannica – disse Carlo -. Che alla mia famiglia ha portato non solo legami famigliari con l’attuale Germania, che ancora oggi ci sono cari, ma un’infinità di tradizioni e cultura germanica».

La tappa ad Amburgo

Domani, 30 marzo il re prenderà la parola al Bundestag, il parlamento federale tedesco, mentre venerdì 31 marzo il presidente Steinmeier e la first lady accompagneranno la coppia reale ad Amburgo. Qui è in programma una visita al monumento "Kindertransport - L'ultimo addio". Re Carlo deporrà una corona di fiori davanti al monumento della Chiesa di S. Nikolai, dove il bombardamento degli anglo-americani del 1943 distrusse l'edificio portante.