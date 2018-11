Raz Degan al Costanzo: «Nel mio cuore c'è solo una Paola e ci resterà per sempre»

La storia d'amore Raz Degan e Paola Barale è finita ormai da qualche anno, ma il modello di orgine israeliana sembra proprio non riuscire a dimenticare l'ex compagna. Al Maurizio Costanzo Show ha detto: «Nel mio cuore c'è solo una Paola e resterà per sempre. Basta».



Raz Degan ha poi parlato dei suoi progetti futuri, del desiderio di diventare padre, ma di non avere nulla in programma: «Per quanto riguarda la famiglia, posso dirti che io ne ho una grande fatta di amici. Per ora sto bene così. Non ho figli. Certo è una esperienza che mi manca essere papà. Ma quando sarò pronto magari arriverà... Uno deve basare la sua vita su chi è, sull'essere consapevole». © RIPRODUZIONE RISERVATA