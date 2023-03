Il rapper Costa Titch muore sul palco durante il concerto: il malore improvviso davanti ai fan

È collassato ed è morto durante il concerto mentre si stava esibendo in un live sul palco in Sudafrica, il rapper Costa Titch, nome d’arte di Constantinos Tsobanoglou, appena 28 anni, colto da un malore improvviso che lo ha fatto cadere dal palco, mentre i suoi fan continuavano a riprendere la drammatica scena.

Nei filmati che circolano sui social, si vede prima il rapper sudafricano cadere a terra, ma rialzarsi subito per finire la canzone, al termine della quale cade dal palco.

Malore inspiegabile

Due persone della sicurezza cercano di tirarlo su, ma è evidente che il cantante è in preda ad una crisi, perché scalcia e manifesta segni evidenti di un malessere. A nulla sono serviti i soccorsi dei musicisti e dello staff medico presente al festival.

«In questo momento è con profondo dolore che ci troviamo a dover annunciare la scomparsa di Costa Titch – ha scritto la famiglia di Tsobanoglou in un post -. Siamo grati per quei soccorritori e tutti coloro che erano presenti durante le sue ultime ore». Non sono state rese note le cause del decesso del rapper.

Stile personale

Costa Titch, era un rapper emergente Sudafrica, rappresentante dell’amapiano, uno stile musicale caratterizzato da deep house, linee di basso guidate da tamburi e melodie di pianoforte, mentre il suo rap mixava la cultura, lo stile e le lingue indigene del Sud Africa con la musica trap. La sua canzone più nota, Big Flexa, lo ha portato al successo in tutta l’Africa dopo essere esplosa sul web grazie a TikTok.