Raoul Bova, festa a sorpresa per i 50 anni: nessun vip tra gli invitati

Domenica 15 Agosto 2021, 19:11 - Ultimo aggiornamento: 20:04

RIETI - Festa di compleanno a sorpresa per l'attore romano Raoul Bova, che sabato 14 agosto ha compiuto 50 anni. Per lui una festa a sorpresa organizzata nei minimi dettagli dalla compagna, l'attrice e modella spagnola Rocio Muñoz Morales che, dopo avergli proposto una cena in un noto locale reatino, in compagnia dell'amico fidato Claudio Ponzani e la compagna Silvia, ha imboccato la strada che porta a Rocca Vittiana, una frazione del comune di Varco Sabino.

APPROFONDIMENTI RIETI Raoul Bova, festa esclusiva di compleanno (50 anni) con Rocio a... L'ATTORE Raoul Bova compie 50 anni, da "Piccolo grande amore"... PERSONE Raoul Bova dimagrito di 20 chili: ecco com'è apparso... SPETTACOLI Raoul Bova magrissimo, l'attore ha perso 20 kg: come si... LA CURIOSITA' Don Matteo, Terence Hill: «Ecco perché lascio e... SPETTACOLI Raoul Bova: «Covid, pensiamo positivo e non entriamo nel...

Raoul Bova, festa esclusiva di compleanno (50 anni) con Rocio a Rieti

Raoul Bova compie 50 anni, da "Piccolo grande amore" al nuovo "Don Matteo": mezzo secolo da sex symbol

La festa

All'interno di una villa di amici, Rocio Muñoz Morales aveva pensato proprio a tutto: catering, servizio fotografico, fuochi d'artificio, ma soprattutto ha fatto in modo e maniera che ad accogliere Raoul Bova fossero i figli, i parenti più stretti e gli amici, ma non ospiti vip. E così, lontano da occhi indiscreti - tanti i paparazzi respinti dalla sicurezza - l'attore romano ha potuto gustarsi una festa riuscitissima culminata con uno spettacolo pirotecnico che ha illuminato a giorno lo specchio d'acqua sottostante del lago del Salto, come testimonia la foto pubblicata poco fa dalla modella spagnola sul suo profilo Instagram.