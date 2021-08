Roul Bova compie 50 anni, da "Piccolo grande amore" al nuovo "Don Matteo": mezzo secolo da sex symbol

Sabato 14 Agosto 2021, 10:26

Raoul Bova compie 50 anni. Nato a Roma il 14 agosto 1971, l'attore varca oggi la soglia del mezzo secolo di vita. Dal "Piccolo grande amore" di Carlo Vanzina del 1993, quando si fece conoscere dal grande pubblico, fino al prossimo "Don Matteo", dove raccoglierà la pesante eredità di Terence Hill, Raoul Bova è considerato non solo un grande interprete, ma anche un vero sex symbol italiano.

L'attore romano ha quattro figli: Alessandro e Francesco, nati dal matrimonio con Chiara Giordano, e Luna e Alma, avute dalla compagna Rocío Muñoz Morales. Quest'ultima, attrice e showgirl spagnola, la compagna perfetta per affrontare questo "secondo tempo" della vita. Raoul e Rocio, infatti, hanno dovuto lottare prima di coronare il loro sogno d'amore: «È la mia compagna guerriera, al fianco della quale ho combattuto per anni. La complicità e il sorriso ci hanno fatto superare le difficoltà più dure». E per gli anni che verranno, con la maturità dei 50 anni.