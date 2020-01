Ramona Badescu mamma a 51 anni: «Avevo congelato gli ovuli, ma ero incinta di due settimane...»

Ramona Badescu è diventata mamma a 51 anni. La showgirl di origini rumene ha dato alla luce il suo primo figlio, che ha da poco compiuto quattro mesi, in gran riservo nella Capitale ed è stata sorpresa mentre passeggia in un parco mentre spinge il passeggino.



Ramona, fotografata col piccolo da “Diva e donna”, ha raccontato anche come ha scoperto di essere incinta. Aveva congelato gli ovuli in passato e stava per iniziare il percorso per la fecondazione assistita, quando il ginecologo l’ha colta di sorpresa: “Quando sono andata per iniziare la procedura – ha spiegato, come riporta alla rivista - mi ha guardata con un grande sorriso e mi ha detto che ero già incinta di due settimane.



Anche se ho 51 anni, per l'età biologica ne ho circa 32, lo dicono le analisi. Sarà che ho sempre fatto una vita sana”.

Ultimo aggiornamento: 16 Gennaio, 08:26

