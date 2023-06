Giovedì 29 Giugno 2023, 14:35 - Ultimo aggiornamento: 14:44

Più di 13mila follower su Instagram e un album appena pubblicato su Spotify. È un trapper il ragazzo arrestato per l’omicidio di Michelle Maria Causo, la diciassettenne romana uccisa a Primavalle e lasciata in un carrello della spesa accanto a un cassonetto.

Omicidio Primavalle, testimone: «Il corpo nel carrello abbandonato per 3 ore»

«Sai che non mi fermo con niente», dice in una delle sue canzoni appena lanciate, dove si atteggia a cattivo ragazzo. E lo stesso fa nelle foto pubblicate sui social: «Io vengo a prenderti l'anima», scrive citando un altro rapper, Kid Yugi, e aggiungendo alle parole l'emoticon di un coltello. Era il 2 maggio. Poco più di un mese dopo si ritrova accusato di avere ucciso a coltellate una coetanea. Ieri è stato arrestato in quasi flagranza di reato, incastrato dalle dichiarazioni di diversi testimoni che lo hanno visto spingere il carrello che grondava sangue. Il cadavere della ragazzina era avvolto in sacchi della spazzatura e vestiti.

Le reazioni

Sui social, sotto ai post pubblicati, gli amici di Michelle Maria lo stanno insultando: «Schifoso, mi hai portato via la migliore amica», «Manco la galera va bene per questo. Dobbiamo essere forti per Misci», «Merita la stessa fine». I ragazzi ricordano anche la vittima: «Una delle persone più belle che la vita mi avesse dato», «era una ragazza dolcissima, sempre col sorriso, non avrebbe mai fatto del male a nessuno. Questo disagiato mentale ha dovuto strappare via quel sorriso come un animale», «Misci era la persona più solare che conoscessi, sempre sorridente. Aveva una felicità contagiosa».