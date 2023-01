Teresa, scomparsa a 19 anni a Saronno: la madre l'ha lasciata fuori scuola ma lei non è mai entrata

Teresa, una ragazza di 19 anni, è scomparsa da ieri 10 gennaio. La madre l'aveva accompagnata a scuola, in via San Giuseppe a Saronno. La ragazza però non è entrata per seguire le lezioni. La madre, Marcella Gallina, ha lanciato l'allarme nel pomeriggio di ieri allertando amici, parenti e forze dell'ordine scrivendo anche u npost su Facebook.



«Mia figlia Teresa ieri non è tornata a casa dopo averla lasciata a Saronno in via San Giuseppe davanti a scuola alle 8.00 dove non è mai entata, l’ultimo tracciamento della sim risale a ieri verso le 16:30 a Cormano via Cadorna» scrive la madre nel post.





«Ha 19 anni, alta 171cm, corporatura esile, occhi castani, capelli neri molto lunghi e ricci. Indossava un giaccone beige, tuta nera e scarpe bianche da ginnastica. Vi prego contattatemi qui se l’avete vista e aiutatemi condividendo il post» si legge sul profilo della madre di Teresa.



Il post, diventato virale, ha raggiunto più di 3770 condivisoni, quasi 190 like e 180 commenti. Tutti gli utenti che hanno interagito stanno collaborando per aiutare la famiglia a ritrovare Teresa.