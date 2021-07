Raffaella Carrà, funerali in diretta: folla e commozione alla camera ardente

Venerdì 9 Luglio 2021, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 10:39

Si terranno oggi, alle 12, i funerali di Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio scorso a 78 anni. La cerimonia funebre, che si terrà nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 1. Intanto ieri sera erano ancora tantissimi i fan in fila alla camera ardente in Campidoglio per dare l'ultimo saluto alla cantante.

Folla e commozione alla camera ardente

«Era la stella delle stelle, non la dimenticheremo mai». Lo dice Valeria Marini che ieri in serata ha portato un bouquet di rose gialle alla camera ardente per Raffaella Carrà in Campidoglio. Mentre sullo schermo scorrono le immagini di alcune delle memorabili performance dell'artista e conduttrice, da quelle con Mina a Milleluci alle coreografie ispirate dai musical di Andrew Lloyd Webber e Bob Fosse o dalle musiche dei Beatles, all'esterno si è formata una lunga fila di persone venute a rendere omaggio. E sono diventati un mare anche gli omaggi floreali, costantemente ridistribuiti intorno al feretro per evitare venga ricoperto. Tra le corone, spicca anche il grande cuore di rosse rosse di Sergio Japino, rimasto per gran parte della giornata.

C'è anche Barbara Boncompagni (la maggiore delle tre figlie di Gianni Boncompagni, che Raffaella Carrà ha cresciuto): al suo arrivo si mette in raccoglimento inginocchiandosi e tenendo le mani sul feretro, prima di unirsi agli altri famigliari. Fra gli altri volti noti arrivati in serata, Alberto Matano e lo scenografo Gaetano Castelli. Il secondo giorno di camera ardente termina a mezzanotte.