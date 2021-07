Mercoledì 7 Luglio 2021, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 10:10

I luoghi simbolo della carriera, la camera ardente che resterà aperta fino a domani. Infine i funerali nella chiesa Santa Maria in Ara Coeli che saranno celebrati venerdì alle 12. Così, per i prossimi tre giorni, la Capitale saluterà Raffaella Carrà, morta lunedì pomeriggio nella clinica Villa del Rosario a Ponte Milvio dove era ricoverata da alcune settimane. I fan, ancora ieri pomeriggio, sono passati lasciando fiori all'ingresso della casa di cura di via Flaminia. Discreti e addolorati: «Un'icona, un simbolo anche Roma» hanno commentato. Altri fiori sotto l'abitazione di Vigna Clara dove è comparso anche uno striscione del Muccassassina: «Ciao Raffa, la tua Muccassassina».

Raffaella Carrà, l'eredità a chi andrà? Tutte le ipotesi sul patrimonio della soubrette

«Venerdì alle 12 il saluto virtuale in chiesa»: appello di Sergio Japino a tutti i fan



LE TAPPE

Partirà alle 16 da via Nemea, abitazione della Carrà nella Capitale, il corteo funebre organizzato per oggi. Dall'abitazione (al civico 21) dell'artista per fare tappa in alcuni dei luoghi simbolo della sua carriera dove si fermerà per un minuto di omaggio.

Primo passaggio all'Auditorium Rai del Foro Italico di Largo de Bosis. Da dove - tra il 1995 e il 2008 - andò in onda Carramba!, il fortunato programma televisivo. Quindi proseguirà verso via Teulada 66 dove, era il 1961, fece il suo debutto al fianco di Lelio Luttazzi con la trasmissione Tempo di danza. E successivamente con Pronto, Raffaella?. Quindi le ultime tappe: al Teatro delle Vittorie dove venne realizzato l'ultimo programma A raccontare comincia tu. Infine le ultime tappe alla sede Rai di viale Mazzini e poi verso il Campidoglio dove verrà allestita la camera ardente che resterà aperta dalle 18 fino alla mezzanotte di mercoledì. Poi riaperta dalle 8 alle 12 e dalle 18 alla mezzanotte (di giovedì 8). Quindi i funerali che verranno celebrati venerdì alle 12 nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio.



LE DEVIAZIONI

In tutto il quadrante nord della capitale sono state previste deviazioni e chiusure momentanee al passaggio del corteo. La polizia Municipale dunque coordinerà gli spostamenti tra Vigna Clara e il Campidoglio. Da via Nemea, alla partenza, gli agenti del Gruppo intervento traffico scorteranno in moto le auto lungo tutto l'itinerario. Le pattuglie invece saranno posizionate tra il teatro delle Vittorie e le sedi Rai dove è prevista la sosta di un minuto. Lo stesso, è stato previsto per l'arrivo al Campidoglio dove verrà allestita la camera ardente. Come da disposizione, L'ingresso sarà dalla Cordonata capitolina e poi, attraverso Piazza del Campidoglio e la scalinata del Vignola, accesso alla Sala Protomoteca.



L'APPELLO

«Chiedo a tutti i suoi fan, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l'ultimo saluto virtuale a Raffaella», è il messaggio commovente di Sergio Japino, per anni compagno dell'artista scomparsa, lasciato ieri. Un appello virtuale per un ultimo grande abbraccio alla regina della tv.