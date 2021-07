Raffaella Carrà, da Mattarella a Berlusconi: i ricordi dal mondo della politica

Martedì 6 Luglio 2021, 14:19

Dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai Presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati. E poi ancora Mario Draghi, Matteo Salvini, Enrico Letta, Giorgia Meloni e Luigi Di Maio: l'addio alla regina della Tv arriva puntuale e molto sentito da parte del mondo della politica.

Un pezzo d'Italia che se ne va, una donna dallo straordinario talento, un'artista che, ricorda Mattarella, ha rappresentato eleganza, gentilezza e ottimismo in Italia e all'estero. Molto sentito anche il ricordo del Cavaliere Silvio Berlusconi che in un Tweet accompagnato da una foto di loro due da giovani ha ricordato la straordinaria capacità di Raffaella di "stare al passo con i tempi senza mai scadere in volgarità". In questo video sono raccolti i messaggi di addio da parte della politica: ecco come hanno ricordato Raffaella Carrà.

