Addio a Raffaele Alliegro, una vita al Messaggero: passione e ironia al servizio del giornalismo

Ci ha lasciato a soli 63 anni Raffaele Alliegro, giornalista e caporedattore del Messaggero, vittima di un male incurabile che ha sopraffatto anche il suo proverbiale ottimismo. Nato a Napoli nel 1961, Alliegro ha trascorso la maggior parte della sua vita professionale al Messaggero, dove ha lavorato per decenni. Entrato come corrispondente, diventò figura centrale in via del Tritone come caporedattore di notte e uomo chiave per la corretta uscita del quotidiano.

Alliegro viveva a Tivoli, dove era conosciuto e amato. Da un anno era in pensione, periodo che sperava di dedicare interamente al suo Cilento, alla famiglia - composta da moglie, figli e un nipotino - e alle sue amate letture. Ironico e persino sorpreso dal suo status di pensionato, un giorno confidò a un collega napoletano: «Pensa, non lavoro e mi pagano. Devo abituarmi». Una fase della vita durata - purtroppo - pochissimo con la malattia che lo ha colpito quasi subito.

Laureato in giurisprudenza, Alliegro era anche un prolifico autore.

Tra le sue opere più apprezzate, "Torre Orsaia, mille anni di storia" e "I Segreti di Bruto" per La Feltrinelli, e "Il destino cambia in tre attimi. Piccole storie di grandi ribellioni" e "Il segreto di Bruto", scritti a quattro mani con Marco Fimiani e pubblicati da Edizioni Spartaco.

È un giorno triste per la famiglia del Messaggero. La scomparsa di Raffaele lascia un vuoto incolmabile in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. La passione per il giornalismo, l'entusiasmo contagioso e l'instancabile curiosità rimarranno un esempio per tutti noi.