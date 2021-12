Raf e Umberto Tozzi in quarantena, rinviati i concerti a Torino e Milano. Gli organizzatori: «Stanno bene»

Concerti saltati per Raf e Umberto Tozzi. I due artisti sono entratti in contatto con un positivo al Covid e sono in quarantena preventiva. Rinviati i concerti che si sarebbero dovuti tenere oggi al Teatro Colosseo di Torino e l'8 e 9 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano: gli artisti - informano gli organizzatori - sono venuti a contatto con una persona che si è poi rivelata positiva al Covid.

In via precauzionale Raf, Umberto Tozzi e l'intero staff si sottoporranno a quarantena cautelativa. Entrambi gli artisti stanno bene e sono risultati negativi al tampone per diagnosi COVID 19. I concerti sono stati riprogrammati il 17 e 18 a Milano (entrambi sono sold out), il 14 febbraio a Torino (pure sold out), negli stessi teatri. I biglietti già acquistati in prevendita per questi concerti restano validi per le nuove date.

