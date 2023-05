Tre piani collegati da un ascensore interno, una cantina, un garage sotterraneo, una sauna, una piscina a due corsie, un'enorme (e pacchiana) sala biliardo, un ufficio che affaccia sulle valli e otto bagni. È l'imponente villa che si trova sulla costa del lago Saimaa, nel sud-est della Finlandia, costruita per Putin da un suo caro amico d'infanzia, Viktor Khmarin, per la modica cifra di 3,2 milioni di dollari. Ma la costurzione dello sfarzoso chalet è stata abbandonata d'improvviso quando lo zar, arrivato nei rigogliosi bacini lacustri del Nord per vedere l'opera, ha deciso che pescare in quelle zone non era di suo gradimento. Proprio la passione dello zar per la pesca aveva spinto l'amico a ideare questo regalo. Ma Putin ha declinato. E il progetto di Viktor è andato a monte.

In un video che sta girando in rete da qualche giorno si vede il giornalista russo Sergey Kanev entrare nella casa vuota. All'interno impalcature fatiscenti, pile di materiali da costruzione, piastrelle, una scala, cavi scoperti, frigoriferi e una vasca da bagno abbandonata sul pavimento. «Non toccare», si legge su un'etichetta sbiadita di uno scatolone che campeggia in mezzo al salotto. I lavori, dopo il diniego presidenziale, si sono interrotti. Ma da subito avevano creato qualche grana a Viktor. Gli operai, come ha riferito The Insider, dovevano essere sostituiti regolarmente, perché continuavano a lasciare l'impiego lamentando salari e condizioni di lavoro insostenibili.

