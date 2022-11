Putin malato? «Mano viola mentre stringe la sedia». I dubbi sulla salute all'ultimo incontro ufficiale

La mano di Putin «diventa viola» mentre stringe la sedia. Sono queste le ultime indiscrizioni lanciate da Daily Star sulla salute del presidente russo. Nell'ultimo incontro ufficiale dello Zar con il presidente cubano Miguel Diaz-Canel (martedì 22 novembre) si vede afferrare saldamente la sua sedia con le "mani gonfie che avevano una sfumatura viola".

Putin, la strategia del freddo. Il generale Tricarico: «C'è lo zampino di Surovikin», ecco come cambierà la guerra

L'ex agente del KGB è stato visto giocherellare senza scopo con qualcosa che aveva in grembo. È molto lontano dall'aspetto salutare che ha cercato così duramente di preservare. Il suo incontro con Dmitry Mazepin lo ha mostrato stringere ancora una volta la scrivania mentre parlava. Putin è stato già visto con sospetti lividi sul dorso della mano, con esperti che affermano che i segni piccoli e scuri potrebbero essere un segno di una fleboclisi nel suo corpo.

This is what #Putin looks like now - not a well man, this version of him. Video from Ria Novosti from the meeting with @DiazCanelB on Tuesday. He should go to Cuba for some sun. NB @JuliaDavisNews pic.twitter.com/nnGAuArhCl

— Svitlana Pyrkalo (@pyrkalo) November 23, 2022