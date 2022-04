Putin, la figlia Maria Vorontsova organizza un viaggio all'estero col nuovo fidanzato, ma lo zar la blocca: «Vuole scappare dalla Russia»

Maria Vorontsova aveva organizzato il viaggio perfetto per il suo 37esimo compleanno. La figlia più grande di Putin (introdotta oggi nella lista dei sanzionati dal Canada) sarebbe dovuta partire la prossima settimana verso un Paese "amico" con il suo nuovo fidanzato, il 33enne Yevgeny Nagorny. Ma qualcosa è andato storto. O meglio, qualcuno. E non uno qualsiasi. Vladimir Putin ha infatti deciso che «no, Maria non può partire».

Secondo il canale Telegram "General SVR" che rivendica fonti dentro il Cremlino, la zar avrebbe bloccato la partenza della figlia per la sua sicurezza, ma soprattutto «perché non aveva pianificato di rientrare in Russia». Ora Maria non può viaggiare per l'Europa a causa delle sanzioni, ma era un’assidua visitatrice delle capitali europee.

Putin, anche Londra sanziona le figlie. «Stile di vita sfarzoso». Ue, 30 miliardi congelati agli oligarchi

Il sogno spezzato

Maria ha recentemente divorziato dall'imprenditore olandese Jorrit Faassen, con cui viveva in una casa extra-lusso in Olanda, e aveva pianificato una fuga romantica con Nagorny, uomo che da tempo è accostato alla dottoressa primogenita di Putin e con cui ora avrebbe una relazione stabile. Il presidente russo avrebbe però deciso che non potranno lasciare la Russia, mettendo di nuovo il bastone tra le ruote ai suoi progetti.

Secondo Sergey Kanev, giornalista investigativo russo in esilio, a causa della guerra e delle sanzioni che l'Occidente le ha recapitato direttamente, Maria Vorontsova ha dovuto dire addio al sogno di aprire una clinica di lusso per milionari stranieri a Mosca. «Il piano era quello di attirare pazienti dall'Europa e ricchi sceicchi dai paesi del Golfo Persico. E ora, dopo l'attacco all'Ucraina, che tipo di europei e sceicchi verranno?», ha detto il giornalista russo sui social.

Chi è Maria Vorontsova

La prima figlia di Putin si chiama Maria Vladimirovna Putina, ma è conosciuta anche come Maria Faassen e Maria Vontsova (cognome della nonna). Ha 36 anni ed è nata dal primo matrimonio dello "Zar" con Lyudmila Putina. Ha trascorso l'infanzia nella Germania Est e l'adolescenza a Mosca. Dopo una prima laurea in biologia all'Università statale di San Pietroburgo, Maria Vorontsova si laurea in medicina a Mosca, diventando un endocrinologo pediatrico. Attualmente è considerata uno dei massimi esperti russi di malattie genetiche rare infantili.