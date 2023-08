Elezioni in Russia, il Cremlino sceglie i candidati in base all'età. «Così Putin non sembra vecchio»

Il blocco politico dell'amministrazione presidenziale (AP) della Federazione Russa, guidato da Sergei Kiriyenko, ha stabilito quali saranno le «caratteristiche» degli avversari che competeranno con Vladimir Putin nelle elezioni presidenziali del 2024. Secondo due fonti del sito di informazione Meduza vicine al Cremlino, l'età è stata uno dei principali criteri di selezione. I candidati registrati non devono avere un'età inferiore ai 50 anni. La presenza di tali «competitor» al ballottaggio potrebbe indurre i russi a pensare che il settantenne Putin «non sia più l’uomo che era un tempo», secondo i funzionari presidenziali.

Putin, lo schiaffo della Grecia: Atene trasferisce sistema missilistico russo (da 102 milioni) all'Ucraina

Al momento, l’amministrazione presidenziale prevede che, oltre a Putin, si recheranno alle urne i rappresentanti di tre partiti parlamentari: il Partito Comunista della Federazione Russa, il Partito Liberal Democratico e il Nuovo Popolo. Mentre il leader di Russia Giusta, Sergei Mironov, ha annunciato che il suo partito non nominerà un candidato e sosterrà Vladimir Putin).

Le elezioni in Russia

Manca poco per le prossime elezioni presidenziali in Russia, previste per il 17 marzo 2024, e il Cremlino ha già iniziato a prepararsi.

Così, alla fine del mese scorso, i funzionari dell’amministrazione presidenziale hanno tenuto per i vice governatori un seminario sulla politica interna per discutere la «formula» delle elezioni. Il Cremlino prevede che Putin otterrà un «risultato record» nelle prossime elezioni. Il presidente in carica deve ricevere più dell'80% dei voti con un'affluenza alle urne superiore al 70%.

Il problema dell'età

Secondo un sondaggio di Russian Field, condotto a maggio di quest'anno, l'età è la terza risposta più popolare alla domanda su cosa «non piace» ai russi del presidente in carica. Al primo posto, invece, c'è «il pugno duro» dello zar che secondo i cittadini russi si è ammorbidito.

Diversi funzionari regionali e di Russia Unita intervistati da Meduza hanno confermato che negli ultimi anni i russi hanno effettivamente iniziato a preoccuparsi dell’età di Putin. «Non è ora di pensare ad un successore, forse è ora di prendersi una pausa», spiega un intervistato.

Anche gli stessi funzionari hanno iniziato a trattare Putin in modo diverso dopo il suo 70esimo compleanno. Se prima gli interlocutori di Meduza chiamavano il presidente in carica «numero uno», «capo» o addirittura «padre», ora lo chiamano più spesso «nonno». Uno degli interlocutori vicini al Cremlino, interrogato sulle ragioni di ciò, ha risposto così: “Ebbene, nonno e nonno, questo è senza negatività. Quella è la sua età."