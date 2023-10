Putin ha avuto un arresto cardiaco? «Accasciato sul pavimento dopo malore», le voci (non confermate) dalla Russia

Putin avrebbe avuto un arresto cardiaco ieri sera pochi minuti dopo le 21 (ora locale), nella sua residenza privata. Due agenti della sicurezza, accorsi subito dopo aver sentito un fracasso proveniente dalla camera da letto, avrebbero trovato Putin «accasciato sul pavimento» e chiamato immediatamente i soccorsi, presenti nella residenza, ha scritto il canale Telegram «General Svr» attribuito, senza riscontri, a ex generali russi del servizio di intelligence estera, secondo quanto scrive il quotidiano britannico Daily Express.

Il malore

I medici avrebbero quindi «rianimato» Putin, dopo aver diagnosticato un arresto cardiaco, si legge nel post rilanciato dal tabloid.

#Putin's Cardiac Arrest



Yesterday at about 21:05 Moscow time, Federal Protective Service officers of Russian President Vladimir Putin, who were on duty at the residence, heard noise and sounds of falling coming from the president's bedroom. Two officers immediately followed into… https://t.co/FqW493t3lC pic.twitter.com/NZ2sTARlPi — generalsvr_en (@generalsvr_en) October 23, 2023

Il canale social

General Svr, che conta poco più di 16mila follower (i canali pro guerra hanno follower dell'ordine delle centinaia di migliaia) e che già in passato aveva denunciato le condizioni di salute deteriorate del Presidente, ha sottolineato che l'arresto cardiaco di ieri sera ha innescato grave allarme nella cerchia ristretta di potere. Nelle prossime ore, sostiene il post, si terranno riunioni per discutere dei passi successivi all'eventuale decesso. Sempre secondo questa fonte, i medici avrebbero già stabilito da tempo che il Presidente non sarebbe sopravvissuto all'autunno. Recentemente, sarebbero stati sosia di Putin a partecipare a tutti gli incontri ufficiali e pubblici. A quanto apprende l'Adnkronos, in seguito alla notizia rivelata questa mattina una riunione dell'agenzia statale per le emergenze nazionali nel distretto di Kiev sarebbe stata interrotta per approfondire le informazioni.

Cremlino: Putin ha incontrato governatore Kabardino-Balcari

Alle 13.20 ora di Mosca (le 12.20 in Italia) il sito del Cremlino ha pubblicato la notizia di un incontro fra Vladimir Putin, che secondo una fonte anonima e non confermata ieri avrebbe avuto un arresto cardiaco, e il governatore della Repubblica della Kabardino-Balcaria, Kazbek Kokov. L'incontro, in cui si è discusso dello sviluppo socio economico della regione caucasica e dell'attuazione dei programmi, è avvenuto al Cremlino, si precisa. La presidenza russa ha pubblicato l'intero trascritto della conversazione fra i due, da cui emergono i risultati positivi conseguiti nella regione e la sua partecipazione entusiasta all'operazione militare speciale.