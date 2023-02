Giovedì 9 Febbraio 2023, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 12:06

Nuova ondata di sanzioni dal Regno Unito. E Vladimir Putin viene colpito ancora una volta negli affetti. Tra aziende e persone fisiche finite nella lista delle restrizioni che Londra impone alla Russia per l'invasione in Ucraina, c'è infatti anche Svetlana Krivonogikh, ex amante dello zar. Presunta, va specificato, perché il presidente non ha mai confermato la relazione. Ma sul fatto che il leader del Cremlino sia il padre di Luiza Rozova, primogenita di Svetlana, sembrano esserci davvero pochi dubbi. Così, tra un produttore di droni e aziende di componenti per elicotteri e software per l'aviazione, nell'elenco del ministro degli Esteri, James Cleverly, c'è anche il nome della mancata signora Putina, smascherata dal sito web investigativo Proekt, prima, e dai Pandora Papers, poi.

Il portale ha svelato la storia personale della donna che negli Anni '90 lavorava da addetta alle pulizie e che poi, dopo aver incontraro Putin a San Pietroburgo, ha conosciuto un'improvvisa impennata di benessere. Raccontata, questa, tra le righe degli 11,9 milioni di documenti confluiti nella maxi inchiesta giornalistica dell'International Consortium of Investigative Journalists.

La verità nei Pandora Papers

In particolare i “papers” raccontano di come Svetlana abbia iniziato ad arricchirsi dal 2000, quando cioè Putin è diventato presidente russo. La donna ha acquisito diverse proprietà, tra cui un lussuosissimo appartamente a Monaco, acquistato nel 2003 per 3,6 milioni di euro grazie all'intermediazione della società offshore Brockville Development Ltd, che vanta tra i propri clienti anche, il commerciante di petrolio russo Gennady Timchenko – che conosce Putin almeno dai primi anni '90 – e Petr Kolbin, amico d'infanzia del presidente, ora morto. Altra coincidenza: il 2003 è anche l'anno in cui Svetlana ha dato alla luce Luiza (che un'intervista, tempo fa, ammise di somigliare molto a Putin da giovane...).

Luiza Rozova, dj e influencer nata dalla relazione tra Svetlana Krivonogikh e Vladimir Putin

Ma non è tutto: perché la Krivonogikh è diventata anche azionista di Bank Rossiya, istituto di credito di San Pietroburgo fortemente legato alla cerchia di Putin. Al 2020, stima Proekt, Svetlana aveva accumulato un patrimonio da circa 90 milioni di euro, grazie anche a una partecipazione in Bank Rossiya, molto vicina agli ex colleghi del Kgb dello zar.

Abbastanza per certifcare la sua vicinanza al leader russo e per far scattare le sanzioni a suo carico, anche alla luce, spiegano da Londra, delle sue esternazioni che «promuovono costantemente l'assalto russo in Ucraina». «Queste nuove sanzioni – ha spiegato Cleverly – aumentano la pressione economica su Putin, minando la sua macchina da guerra e aiutando, così, l'Ucraina. La Russia e cittadini russi non avrà accesso ai beni che abbiamo congelato fino a quando il Cremlino non porrà fine, una volta per tutte, alla guerra contro la sovranità territoriale e l'integrità dell'Ucraina».