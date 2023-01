Sabato 7 Gennaio 2023, 18:53 - Ultimo aggiornamento: 18:58

L'amante di Vladimir Putin, o la presunta tale, Alina Kabaeva, guadagna una cifra nettamente superiore rispetto al presidente russo. Il canale Telegram “Mozhem objiasnit” è riuscito a risalire alla dichiarazione dei redditi del 2021 della donna che lo scorso maggio è stata inserita nella black list del sesto pacchetto di sanzioni Ue. La Kabaeva arriverebbe a portarsi a casa una cifra annuale quindici volte superiore allo stipendio dello "zar".

Alina Kabaeva, quanto guadagna?

Secondo la dichiarazione dei redditi resa nota riferita all’anno 2021 la donna avrebbe guadagnato 155 milioni di rubli, una cifra equivalente a 2 milioni e 385mila euro, con uno stipendio mensile di circa 200 mila euro. Da dove arrivano queste cifre? Alina Kabaeva è a capo del consiglio di amministrazione del National Media Group (NMG), il gruppo mediatico che controlla alcuni tra i più importanti canali di informazione russi di Stato.

La villa extralusso in Svizzera

Lontano dalla guerra che sta distruggendo le città ucraine, si dice che l'opulento idillio svizzero di Lugano sia il luogo in cui la fidanzata segreta di Vladimir Putin si è nascosta dopo lo scoppio del conflitto. Alina Kabaeva, ginnasta vincitrice della medaglia d'oro olimpica - una volta descritta come «la donna più flessibile della Russia» - secondo diverse fonti si sarebbe rifugiata in uno chalet «molto privato e sicuro». Ritenuta la madre di due dei figli dello zar, Kabaeva, 38 anni, vivrebbe in una lussuosa bolla, tra macchine costose, amicizie con vip, ristoranti stellati.

Le voci sul legame con Putin

Una fonte a Lugano, ripresa dal Mirror, ha confidato: «Prima della pandemia si facevano spesso pettegolezzi sulla presenza dalla compagna di Putin in città. La coppia è conoscita per avere dei forti legami nel Paese, ma chiunque li conosca ha giurato di mantenere il segreto». Le voci sui legami di Putin con Lugano sono emerse per la prima volta circa sette anni fa. Nel febbraio 2015, una stazione televisiva locale ha riferito che Kabeava aveva partorito in una clinica privata di Sorengo, alla periferia della città. Poco sopra, le ville a quattro piani con piscina sono incastonate nelle montagne. I loro proprietari arrivano in casa direttamente con l'elicottero. «Queste sono proprietà perfette per le persone che vogliono tenersi alla larga da occhi indiscreti», riporta il Mirror.

Alina Kabaeva, chi è

Originaria dell’Uzbekistan, Alina è considerata una delle donne russe più influenti nello sport e nella politica. È stata parlamentare della Duma dal 2007 al 2014 mentre come ginnasta ha conquistato la medaglia di bronzo a Sydney nel 2000 e l’oro ad Atene nel 2004. Trofei che si aggiungono a nove ori, tre argenti e due bronzi mondiali. Oltre a quindici ori agli Europei e cinque primi posti in Coppa del Mondo.

Famosa anche come modella, è stata protagonista di numerose campagne pubblicitarie, testimonial di brand importanti ed è spesso ospite di programmi televisivi. Nel 2014 poi è diventata la presidente del consiglio di amministrazione del National Media Group, il gruppo mediatico che controlla alcuni tra i più importanti canali di informazione russi di Stato.