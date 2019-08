Profugo sposa miliardaria: lei è l'ex moglie del re dei supermercati

LEGGI ANCHE

Il profugo afghano e la miliardaria tedesca: sembra il titolo di una moderna favola delle migrazioni e invece è una storia d'amore vera che campeggia sulla prima pagina del più diffuso quotidiano di Germania, la popolare Bild. A viverla sono un rifugiato di 31 anni, indicato col nome di Tareq S., e la consorte di Theo Albrecht, re dei supermarket con un patrimonio stimato in 15,7 miliardi di euro. Katja, 47 anni, e Tareq, tecnico informatico, si sono innamorati e hanno avuto un bambino, ora di un anno e mezzo, che viene ritratto tra i genitori in una foto sulla Bild in costume tradizione afghano.Di Tareq si vede il bel sorriso incorniciato da una barba scura. Katja, in abito azzurro e orecchini con perle, è raggiante. La miliardaria, ha raccontato un amico di famiglia che «era annoiata della propria vita» con il 69enne co-proprietario del comparto nord di Aldi, la multinazionale tedesca attiva nel settore della grande distribuzione e una delle principali aziende del mondo nel suo settore».«Tareq era amichevole, sciolto e disinvolto», ha riferito ancora la fonte, raccontando come i due si siano conosciuti nel 2014, quando il giovane stava installando un sistema informatico in casa della coppia. L'amore non ci ha messo molto a scoppiare. E dopo un anno Katja ha lasciato il marito. Ora l'ex profugo arrivato in Germania con la famiglia da Kabul nel 1996, e che ha vissuto anche in un ostello per migranti, deve solo preoccuparsi della costruzione di una villa a Meerbusch, nei pressi di Dusseldorf, in cui si trasferiranno pure i miracolati genitori.Fl. B.