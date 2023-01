La profezia di Lady Diana su William si sta avverando? Lui non diventerà mai Re?

Mercoledì 25 Gennaio 2023, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 11:15

Graham Smith, attivista anti-monarchico e portavoce di Republic, ha affermato che ci sono "tutte le possibilità" che William non salga mai al trono. "Vedremo molti paesi intorno al Commonwealth abbandonare la monarchia [...] L'idea che sopravviveranno a lungo termine è sempre più improbabile" ha dichiarato a Express.co.uk. in questo scenario, sono spuntate anche le dichiarazioni di Lady Diana, che adesso sembrano una vera e propria profezia. La principessa del Popolo sognava che a indossare la corona un giorno potesse essere Harry, e non Carlo o William, diretti eredi al trono. Secondo la biografia scritta da Angela Levin, Lady D aveva messo in discussione non solo il suo ex marito bensì anche le capacità e il carattere di William per affrontare un incarico di tale portata etichettando il suo secondogenito come il "buon Re Harry". Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- ‘È viva e si nasconde’, cosa svela Harry