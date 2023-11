Processo Donald Trump, il pm: «Gonfiò il valore dei suoi beni». Lui accusa: «Contro di me una guerra politica»

Aggiornamenti in evidenza

Processo Donald Trump - L'ex presidente degli Stati Uniti è arrivato in tribunale a Manhattan, transennato per motivi di sicurezza. Alle 10 locali (le 14 in Italia) è atteso il suo interrogatorio nella causa civile da 250 milioni di dollari che lo vede sotto accusa, insieme ai figli Donald Jr ed Eric, per aver gonfiato gli asset della Trump Organization.