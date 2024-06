Mercoledì 12 Giugno 2024, 09:55

Può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Come ha affermato una fonte vicina ai reali, Princess Eugenie non è più sulla ''lista nera reale'', dopo che lei e la principessa Beatrice, sua sorella, sembrano aver tagliato i legami con il principe Harry e sua moglie Meghan Markle. Si trattatava di un'amicizia abbastanza consolidata e risalente al 2016: Eugenie e la coppia avevano festeggiato insieme Halloween a Toronto, ancor prima che si diffondesse la notizia del fidanzamento di Harry e Meghan. Ma ora sembra che la principessa di York abbia preso le distanze dai Sussex.

Il motivo

Princess Eugenie aveva persino fatto visita alla coppia nella loro casa negli Stati Uniti, nel 2020. Eppure, sembra ora ferma nella scelta di prendere le distanze da Harry e Meghan: ha recentemente partecipato, insieme alla sorella, ad una festa in giardino a Buckingham Palace a sostegno del principe William, nonostante la faida familiare in corso. Un dettaglio importante che non è certo sfuggito agli occhi più attenti, indicativo di una precisa presa di posizione delle sorelle York.

Eugenie ha poi pubblicato uno scatto della festa sulla sua pagina Instagram con una didascalia indicativa: «Con la pioggia o con il sole, ieri sono stata felice di sostenere la mia famiglia e di incontrare alcune persone speciali al Buckingham Palace Garden Party che sono andate ben oltre per sostenere le loro comunità locali e il Paese».

Insomma, le sorelle York sarebbero quindi intenzionate a non deludere William, anche perché stando a quanto ha riportat una fonte reale a Woman's Day «Bea ed Eugenie non possono immaginare cosa sta passando William in questo momento, ed è stato un onore per loro dargli un po' di sostegno».

