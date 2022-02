Sabato 19 Febbraio 2022, 16:32

Che abbia in mente anche lei un trasloco negli Stati Uniti? Il fatto che il principe Harry e la cugina trentunenne principessa Eugenia di York, secondogenita di Andrea e Sarah Ferguson, siano stati fotografati insieme al SoFi Stadium di Los Angeles in occasione del Super Bowl, ha fatto scatenare gli esperti delle “mosse” dei reali ed ex reali inglesi. E’ stata infatti la prima volta, da quando il duca di Sussex ha lasciato la carica di membro della famiglia reale volando con la famiglia oltreoceano, che i due cugini si ritrovano in America, peraltro ad un evento pubblico. La Principessa Eugenia potrebbe quindi essere intenzionata a seguire Harry in California con un trasloco a sorpresa, il che rappresenterebbe un punto a favore del Team Sussex nei confronti del Royal Team.

Il significato della visita

Eugenia è stata comunque il primo membro della famiglia reale inglese a far visita ai duchi di Sussex in California. In un articolo di Charlotte Griffiths sul The Mail on Sunday’s si afferma che per Eugenia sarebbe “saggio” in questo momento lasciare la Gran Bretagna per gli Stati Uniti. «Farsi fotografare al Super Bowl accanto al cugino Harry è stata una sorta di dichiarazione di intenti», scrive la giornalista. Eugenia, che lavora nel mondo dell’arte, al momento vive a Windsor con il marito Jack Brooksbank e il loro figlio di un anno August. Mentre Harry vive con la moglie Meghan Markle a Montecito con i due bambini, Lilibet Diana e Archie Harrison.

Non è chiaro perché la principessa Eugenia (che ha già vissuto negli Stati Uniti una decina d’anni fa, quando lavorava per la casa d’aste Paddle8 con sede a New York) sia volata negli Stati Uniti, se per una breve vacanza, o per preparare il terreno per un futuro spostamento. Potrebbe anche essere andata a dare una mano al cugino che sta scrivendo un libro sulla famiglia reale. Secondo il commentatore reale Richard Fitzwilliams che ha parlato con il MailOnline, Eugenia potrebbe essere un “intermediario” con l'incarico di persuadere Harry a modificare alcuni dei contenuti del libro che si annuncia una bomba.

Lo scandalo del principe Andrea

Ma Eugenia potrebbe anche voler prendere le distanze dalle tormentate vicende di suo padre, il principe Andrea, che nei giorni scorsi ha deciso di pagare per chiudere il caso con Virginia Giuffre, la donna che lo stava trascinando alla sbarra con l’accusa di molestie sessuali. Il terzogenito della regina ha raggiunto un accordo finanziario per mettere fine alla vicenda che ha messo in profondo imbarazzo la Corte inglese e che lo vedeva accusato di abusi su una ragazza allora minorenne con la complicità di Jeffrey Epstein.

I rapporti con Meghan

Nonostante Harry ed Eugenia siano stati legati sin da piccoli, i rapporti tra Meghan Markle e la principessa non si possono definire idilliaci. A partire dalla gaffe commessa proprio nel giorno delle nozze della principessa di York. Meghan, infatti, rivelò di essere in dolce attesa del primo figlio proprio nel giorno del royal wedding mettendo in imbarazzo lo stesso Harry e mandando su tutte le furie la principessa Eugenia e la madre Sarah Ferguson. Ma due anni dopo il rapporto tra la figlia di Andrea e il fratello di William pare essere tornato sereno, come quello di due cugini che assistono uno a fianco all’altro al Super Bowl. Con tutto ciò che questo potrà voler dire in futuro.