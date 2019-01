Il principe William al Forum di Davos con la scarpa bucata

Un principe dovrebbe sempre essere impeccabile. Ecco perché un particolare delle scarpe di William non è passato certo inosservato. Il figlio maggiore di Carlo d'Inghilterra, era al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, per discutere sulla conservazione della fauna selvatica e preservare il mondo naturale, durante la diretta alcuni spettatori hanno notato un fatto strano: un buco nelle sue scarpe.



Non sono mancati commenti divertenti, ma anche grandi apprezzamenti. Questa è la seconda volta che un buco appare nelle scarpe della famiglia reale: era già capitato a suo fratello. Quando ad agosto ha fatto da testimone alle nozze dell’amico di famiglia Charlie van Straubenzeeh. Anche lui in quella occasione era apparso nelle foto con un buco piuttosto grande nella suola delle sue eleganti calzature. Ma pare che siano le sue preferite (e probabilmente anche le più comode), per questo Harry non ha rinunciato a indossarle quel giorno, anche se un po’ logore. Comunque sia i figli di, restano i più amati.

Ma le scarpe del principe William sono passate in secondo piano quando durante il Forum ha deciso di fare un appello: ha chiesto alle celebrità un maggiore impegno economico in beneficenza per le cause di salute mentale. William ha spiegato che ogni celebrità a cui ha chiesto di sostenere l’iniziativa per la salute mentale di “Heads Together” ha sempre rifiutato. Il Duca di Cambridge ha sottolineato che molte star sono state contattate, ma nessuna voleva essere associata alla malattia mentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA