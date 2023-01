Principe William, duro colpo per lui: «Sarà peggio di quanto si aspetti»

Martedì 3 Gennaio 2023, 06:15

Con l'arrivo di gennaio e l'inizio del nuovo anno, si avvicina anche il giorno in cui verrà pubblicato il libro del principe Harry, "Spare", atteso da Palazzo come una bomba pronta ad esplodere. L'autobiografia del principe arriva dopo la docuserie di Netflix dedicata a lui e alla moglie Meghan Markle, e stando alle indiscrezioni conterrebbe alcune affermazioni forti ai danni di suo fratello, il principe William. Nel libro, secondo una fonte citata dall'Express Co Uk, Harry se la sarebbe presa anche con Kate ma meno con suo padre, il Re Carlo III. "Penso che il libro sarà peggio per loro più di quanto la famiglia reale si aspetti" ha dichiarato la fonte. Le pagine dell'autobiografia potrebbero così segnare irrimediabilmente una spaccatura insanabile tra Harry e William. Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

