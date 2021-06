La rottura tra William e Harry si è consumata molto prima della “Megxit”. Secondo un nuovo libro di Robert Lacey, “Battle of the Brothers”, dedicato ai rapporti tra i due nipoti della regina Elisabetta, bisogna guardare al 2018, quando il duca di Sussex chiuse bruscamente la telefonata in preda alla rabbia, mentre stava parlando con il fratello.

Il quotidiano The Times racconta di un clima apertamente ostile, nella Royal Family, ai tempi del matrimonio con Meghan Markle. Secondo amici dei Sussex citati dal libro, sarebbe stato William a sospettare l’ostilità della sposa americana al sistema reale britannico, e a prevedere sin dall’inizio che avrebbe causato la rottura di Harry con la monarchia e la fuga negli Stati Uniti.

Regina Elisabetta, un messaggio nascosto per salutare la nascita della figlia di Meghan e Harry

Secondo funzionari di palazzo, Meghan “posava come la vittima, ma era lei la prepotente” e trattava i cortigiani in maniera dura, passando anche questa abitudine al marito, che fu sentito “urlare” al suo staff. Va detto che Meghan e Harry smentirono le accuse di bullismo rivolte alla duchessa di recente, dopo la velenosa intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Ma questo è quanto viene riportato da Lacey nel suo libro.

William avrebbe confidato a un amico le sue preoccupazioni: pensava che Meghan avesse un piano e si sentiva “ferito e tradito” dalla frattura che si era consumata; e anche sua moglie, Kate Middleton, era “diffidente” sin dall’inizio, nei confronti di questa ragazza che venica da Hollywood. William sentiva che Meghan “stava rubandogli il suo amato fratello”, e che la futura duchessa di Sussex non riusciva a capire come funzionasse il “sistema” reale.

Lacey cita un funzionario di Kensington Palace dire che Meghan «si ritraeva come la vittima, ma era lei a essere prepotente. La gente la evitava. Pensavano che fosse una narcisista sociopatica».

Allegations against the Duchess of Sussex led to a bitter row between brothers who were once inseparable, says the author Robert Lacey

https://t.co/MrwSs2pulB — The Times (@thetimes) June 19, 2021

La spaccatura tra William e Harry risale a prima del viaggio di Meghan e Harry in Australia, nel 2018. E prese la forma di una email ufficiale, scritta dal capo della comunicazione dei due fratelli, Jason Knauf, in cui si lamentava che la duchessa stava maltrattando il suo suo staff. La notizia della lettera è trapelata soltanto di recente, ed è stata oggetto di una decisa smentita da parte della coppia.

William seppe della email dal suo segretario personale, Simon Case, che era tra i destinatari. Chiamò immediatamente suo fratello, ma i toni furono così concitati che Harry gli chiuse il telefono in faccia.

Knauf disse di essersi sentito in dovere di scrivere dopo che alcuni membri dello staff di Kensington Palace avevano lasciato il loro incarico, e dopo “continui rapporti” sul trattamento ricevuto da due funzionari. Ma la sua email ebbe anche l’effetto di dividere Harry e William, in maniera forse insanabile. Tanto che William disse a Case che non voleva avere più niente a che fare con la famiglia del fratello.