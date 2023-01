Il principe Harry in un cespuglio con la modella: era "come un animale". Ecco cosa facevano insieme

Mercoledì 18 Gennaio 2023, 09:01

Prima di sposare Meghan Markle, è noto che il principe Harry abbia avuto una vita piuttosto turbolenta tra vizi ed eccessi, raccontati in parte prima dalla stampa internazionale e oggi da lui stesso nell'autobiografia Spare. L'ex modella Nicola McLean ha recentemente raccontato del suo incontro con Harry, avvenuto nel 2015, durante il trentesimo compleanno della stella del Rugby James Haskell. Il sito Espress Co Uk ha riportato le sue parole. "Quella sera mi sono ubriacata molto e sono caduta in un cespuglio. Stavo cercando di tirarmi su, poi Harry ha allungato una mano e mi ha afferrato" ha spiegato la modella, raccontando il salvataggio da parte del Duca del Sussex. Nicola McLean ha spiegato che quella sera, come tante altre, Harry era "come un animale" quando si trattava di bere alcol. "Non è stato il mio momento migliore, ma chi non vorrebbe ubriacarsi con il principe Harry?" ha aggiunto. Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

