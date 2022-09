Venerdì 16 Settembre 2022, 15:33

Durante la processione in cui la bara della regina Elisabetta II è stata trasportata nella Westminster Hall, gli spettatori non hanno potuto fare a meno di notare alcune differenze tra William e Kate, e Harry e Meghan. Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

