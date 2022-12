La confessione del principe Harry dopo la decisione presa con Meghan: «Mi mancherà»

Venerdì 16 Dicembre 2022, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 11:31

Negli ultimi episodi del documentario su Harry e Meghan, rilasciati finalmente da Netflix, c'è una confessione che il principe fa rivolto alla telecamere. Dopo essersi trasferito in California con sua moglie e i due figli, Archie e Lilibet, Harry ha confessato che gli mancherà il Regno Unito ma di essere cambiato a tal punto che la California era l'unico posto dove si sarebbe potuto trasferire, visto come sono andate le cose. Quando gli viene chiesto se c'è qualcosa che gli mancherà della sua vita a Palazzo, ha risposto "Sì, mi mancano le strane riunioni di famiglia quando siamo tutti riuniti sotto lo stesso tetto [...] Essere parte dell'istituzione significava che ero nel Regno Unito [...] Mi mancano i miei amici, ne ho persi alcuni durante questo processo". Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

