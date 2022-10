Principe Harry, Elton John ed Elizabeth Hurley fanno causa al Daily Mail: «Così hanno violato la loro privacy»

Venerdì 7 Ottobre 2022, 10:43

LOLNEWS.IT - Il Principe Harry ha sempre voluto difendere la sua privacy, da quando ha perso la madre Diana mentre scappava dai paparazzi a Parigi. Da quando si è sposato con Meghan e poi ha avuto due figli, quella per la stampa è diventata un’ossessione e proteggere i suoi affetti una missione. Missione che l’ha portato a prendere la drastica decisione di lasciare la Royal Family perché non sufficientemente tutelato. Ora il duca di Sussex è di nuovo all’attacco e ha avviato una azione legale straordinaria contro l’ Associated Newspaper, editore di tabloid come il Daily Mail e il Mail on Sunday. Non è solo in questa corsa alla tutela della privacy: anche Elton John, il marito, Elizabeth Hurley, Sadie Frost e la baronessa Doreen Lawrence di Clarendon hanno aderito all’iniziativa legale particolarmente aggressiva a causa di – si legge negli atti ufficiali depositati – “gravi violazioni della privacy”. Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> PRINCIPE HARRY, IL GESTO ESTREMO PER VEDERE LA NONNA PRIMA CHE MORISSE: TUTTO INUTILE