Mercoledì 15 Settembre 2021, 15:25

Auguri social per il principe Harry, che oggi compie 37 anni. Ad aprire le danze, la regina Elisabetta, che ha condiviso una serie di foto che ritraggono suo nipote, nei suoi impegni di beneficenza, che risalgono a quando era un “reale a tempo pieno”.

Wishing The Duke of Sussex a happy birthday today! 🎈 pic.twitter.com/W1MJC9cGBn — The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2021

Il duca di Sussex ha ricevuto gli auguri anche dal principe Carlo, che ha postato le immagini che lo ritraggono assieme al suo ultimogenito. E anche William e Kate si sono associati, dai loro account Twitter. Ciò che conta, come sempre nella Royal Family, è mantenere le apparenze. E così, malgrado il divario sempre più vasto tra le due sponde dell’Atlantico (ormai Harry è un cittadino californiano a tutti gli effetti), il duca e la duchessa di Cambridge hanno pubblicato un ritratto del congiunto con la semplice scritta “buon compleanno, principe Harry” e gli emoji di rito.

Wishing The Duke of Sussex a very Happy Birthday today! 🎂 pic.twitter.com/rGhu2BtsX3 — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) September 15, 2021

Harry, in tutta probabilità, trascorrerà con la moglie Meghan Markle il suo compleanno, accanto al figlio Archie e alla nuova arrivata, la piccola Lilibet.

Happy Birthday Prince Harry! 🎈 pic.twitter.com/Lw1nR9wNDl — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 15, 2021

I tentativi (falliti) di riconciliazione

Gli auguri della famiglia reale non sono poca cosa, in un periodo in cui - come ammette il biografo della coppia Omid Scobie, stanno facendo veramente “piccolissimi progressi” nel tentativo di riconciliazione con i propri parenti. Colpa delle rivelazioni a orologeria, delle accuse di razzismo a un membro (mai nominato) della famiglia reale, e anche delle successive accuse a Carlo, che lo hanno toccato molto profondamente, perché hanno toccato la sua condotta come genitore.

Ma intanto, negli Usa, il regalo più grande lo ha fatto la rivista “Time” che ha dedicato a Harry e Meghan la copertina, nel numero che raccoglie le cento persone più influenti del mondo, secondo il magazine americano. L’articolo che li riguarda è stato scritto da José Andrés, che con la sua associazione di beneficenza lavora in stretta collaborazione con la Fondazione Archewell della coppia: “In un mondo in cui tutti hanno un’opinione su persone che non conoscono, il duca e la duchessa hanno compassione per coloro che non conoscono”.

Vedremo se le prossime mosse del principe si riveleranno più concilianti delle precedenti: la promessa della regina di indagare appropriatamente sulle accuse di razzismo non ha avuto alcun esito evidente. Ma va sottolineato che Elisabetta è in una situazione delicata. Non c’è soltanto la “grana” Harry da risolvere, ma anche il caso di suo figlio Andrea, implicato in un brutto caso di molestie. E la monarchia non è mai stata così sotto tiro, nei suoi quasi settant’anni di regno.