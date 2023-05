Principe Harry, gli americani lo vogliono fuori dagli Stati Uniti dopo le rivelazioni sulla droga. E il visto è a rischio

Gli americani vogliono che il principe Harry torni in Gran Bretagna. A riferirlo è il capo di un importante think tank di Washington. Kevin Roberts, presidente della Heritage Foundation, sta infatti assistendo l'azione legale dell'associazione per indagare sulla domanda di visto del Duca di Sussex in seguito alle sue ammissioni di consumo di droga nell'oramai celebre libro di memorie Spare. «Non ci piace che stia in America, anzi, ci piacerebbe che andasse da qualche altra parte», ha detto Roberts.

Il Principe Harry ha ammesso più volte nell'ultimo periodo di aver fatto uso di cocaina, fumato cannabis e aver assunto funghi allucinogeni. Non solo. Tra l'autobiografia Spare e le diverse interviste rilasciate per promuovere il libro, Harry ha definito l'uso della cannabis e dell'ayahuasca una "parte fondamentale della sua vita per superare i traumi e i dolori del passato", dando alle due sostanze una connotazione positiva. Il duca di Sussex aveva parlato dell'uso della «medicina psichedelica», dicendo che lo aveva aiutato a «affrontare i traumi e i dolori del passato» e che quell'esperienza si è rivelata essere una «pulizia del parabrezza».

