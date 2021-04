15 Aprile 2021

di Emiliana Costa

(Lettura 2 minuti)







Principe Filippo, ecco la foto inedita di famiglia con la regina Elisabetta, Kate, William e i nipoti. La famiglia reale ha condiviso sui diversi profili social (Kensington Palace e Royal Family) scatti inediti del principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile all'età di 99 anni. Lo riporta The Telegraph.

Nelle tenere immagini, il duca di Edimburgo è ritratto in versione bisnonno, in compagnia della regina Elisabetta e dei tanti nipotini. Ma è una foto in particolare ad attrarre l'attenzione dei sudditi di sua maestà. In uno scatto del 2015 a Balmoral, compaiono William che tiene per mano George, la regina Elisabetta in un cappotto pied de poule, il principe Filippo e Kate Middleton con in braccio Charlotte appena nata.

Principe Filippo, ecco perché Meghan non parteciperà al funerale (e il motivo non è la gravidanza)

Principe Filippo, il tenero gesto per William e Harry durante i funerali di Diana svelato solo oggi

Sguardi

L'immagine è stata condivisa sull'account dei duchi di Cambridge (Kensington Palace). Immediati i commenti dei follower. «Guardate la regina e baby Charlotte che si guardano». E ancora: «Tenera la connessione tra la regina e Charlotte». «Che tenerezza Elisabetta e la nipotina occhi negli occhi». Le dolci foto fanno subito il giro del web. La famiglia reale continua a ricordare così il principe Filippo. Il consorte reale più longevo del Regno Unito, un passo indieto alla regina, ma sempre «la sua roccia».