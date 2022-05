Il principe Carlo in Parlamento per il Queen's Speech, sostituisce Regina per la prima volta dal '63

Martedì 10 Maggio 2022, 14:13

Il principe Carlo, erede al trono britannico, è arrivato a Westminster con la consorte Camilla per leggere il Queen's Speech, il programma del governo presentato a Camere riunite in occasione dell'inaugurazione della nuova sessione parlamentare (Opening State of Parliament). E' la prima volta che viene delegato a sostituire la 96enne regina Elisabetta, mai assente a questo appuntamento istituzionale dal 1963, ma costretta ieri a dichiarare un ennesimo forfait a causa di asseriti problemi "di mobilità". Alla cerimonia debutta inoltre il principe William, presente al lato di suo padre in veste di secondo nella linea di successione. House of Lords Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev