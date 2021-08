Il Principe Carlo «ha sbagliato con Harry»: il piano (anche per Charlotte e Louis) per quando sarà Re

Venerdì 20 Agosto 2021, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 12:15

Il principe Carlo, 73 anni, ha passato un'esistenza assai travagliata. Molte cose lo hanno logorato è hanno segnato la sua vita: dal matrimonio imposto, passando per l’amore clandestino, fino alla “fuga” di Harry. È per questo che, quando sarà Re, Carlo avrebbe già preso una decisione inamovibile. Come riporta Ingrid Seward a Newsweek, Carlo «ha capito gli errori che ha commesso con Harry» e non vuole che Charlotte e Louis vivano la «maledizione degli eredi di riserva». Pronto il ‘piano di fuga’ per i più piccoli dei Cambridge. Di cosa si tratta (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)