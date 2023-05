Principe Andrea, tensione con Re Carlo: il duca di York si rifiuta di lasciare la villa (con 30 stanze) destinata a William e Kate

Quello che emerge è il ritratto di un uomo solo, abbandonato al suo destino ed escluso dai circuiti protetti della Royal Family. Il principe Andrea, dopo i fischi ricevuti dalla folla durante la sfilata in auto sul Mall diretto all'Abbazia di Westminster per la cerimonia di incoronazione di re Carlo III, sembra alla deriva. Una figura incolore, tutt'altro che amato, e privato dei gradi militari dopo essere stato coinvolto nel caso Epstein. Il terzogenito della regina Elisabetta ora sembra in rotta di collisione anche con il fratello.

La tensione

All'inizio di quest'anno, è emerso che Carlo avesse tagliato il sussidio di 250.000 sterline ricevuto dalla defunta regina, denaro che serviva a far fronte agli altissimi costi di gestione della Royal Lodge a Windsor, Berks.

La splendida villa con 30 camere dove attualmente risiede. La casa però, secondo le volontà del Re, sarebbe destinata a William e Kate, ma, come riferiscono persone a lui vicine, il principe è determinato a restare.

«Questa è stata la sua casa di famiglia negli ultimi 20 anni. Ha davvero senso buttarlo fuori?», si chiede qualcuno. Diverse fonti rivelano che Andrea è «preoccupato perché ora che l' incoronazione è finita, i nodi veranno al pettine. Ma abbiamo a che fare con esseri umani, non con beni immobili». Andrea ha due figlie, avute dell'ex moglie Sarah Ferguson: Beatrice ed Eugenie, che frequentano la residenza del padre abitualmente.

Le figlie, il futuro incerto

Un amico di famiglia ha detto: «Eugenie è incinta e i suoi genitori si aspettano di avere il nuovo nipotino lì quest'estate». I cortigiani credono che siano in corso elaborati piani per consentire al principe William e alla sua famiglia di trasferirsi alla fine nella vasta proprietà. E Carlo aveva precedentemente affermato che il fratello si sarebbe dovuto trasferire nel vicino Frogmore Cottage, l'ex casa del principe Harry e Meghan. Un nuovo capitolo della saga sulla Royal Family è dunque in atto. Ora la volontà di Carlo ha effettivamente un peso assai diverso. E il destino di Andrea sembra appeso ad un filo.