Principe Andrea e il caso Epstein, parla Harry: «Scandalo vergognoso»

Martedì 10 Gennaio 2023, 13:18

Per la prima volta, un membro della famiglia reale inglese si è espresso pubblicamente sul coinvolgimento del principe Andrea nello scandalo Epstein. Il principe Harry, infatti, ha definito la vicenda che ha coinvolto suo zio, il duca di York, uno "scandalo vergognoso". Harry ne ha parlato nel suo libro autobiografico, "Spare". Il principe Andrea ha sempre negato le accuse di Virginia Giuffré, che ha dichiarato di essere stata adescata in giovane età da Jeffrey Epstein e aggredita sessualmente proprio dal principe Andrea. Sull'accordo ufficiale per chiudere la causa civile vige molta segretezza ma è noto che il principe abbia pagato un indennizzo alla donna, che secondo i media ammonterebbe a circa 12 milioni di sterline. Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

