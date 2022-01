Pregliasco: «Minacce No vax su Telegram, la mia famiglia è un po' agitata»

Le minacce e poi i dati sensibili diffusi in chat, il bersaglio dei No vax è Fabrizio ​Pregliasco, virologo e docente della Statale di Milano: «Minacce No vax su Telegram, la mia famiglia è un po' agitata». Fabrizio Pregliasco ci ha fatto l'abitudine ormai a essere bersaglio dei No vax che questa volta hanno anche diffuso su una chat alcuni dei sui dati sensibili. «Hanno trovato il mio numero sul sito dell'Università qualche tempo fa e l'hanno messo», dice rassegnato il virologo all'Adnkronos Salute.

Pregliasco: «La mia famiglia è un po' agitata»

«Per ora non mi hanno creato problemi - dice il medico - però...». Paura? «No. Ma la mia famiglia si è un po' agitata - ammette - e c'è anche il dispiacere per questi attacchi ingiustificati».